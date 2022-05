بلجيكا تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة وتدعو لحماية حرية الصحافة

أدانت وزارة الخارجية البلجيكية، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة» التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «يجب حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين دائمًا وفي كل مكان، نعرب عن تعازينا لأحبائها وندعو إلى إجراء تحقيق سريع وشامل».

Belgium condemns the killing of @AlJazeera's veteran reporter, Shireen Abu Aqla, in Jenin.



Press freedom and the safety of journalists must always and everywhere be protected. We express our condolences to her loved ones and call for a swift and thorough investigation. https://t.co/9hdg5wayBS