 نبيل الحلفاوي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: متى يستيقظ ضمير العالم؟ - بوابة الشروق
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نبيل الحلفاوي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: متى يستيقظ ضمير العالم؟


نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 4:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 4:01 م

علق الفنان نبيل الحلفاوي على واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، قائلا: "متى يستيقظ ضمير العالم، تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".

وأعرب عن حزنه الشديد لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "الاحتلال الوحيد في العالم لن يسكت صوت الحقيقة.. حتى لو استشهد كل من يبلغها للعالم. ولكن متى يستيقظ ضمير العالم؟".

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمه.

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