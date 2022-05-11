المجلس القومي للمرأة يعلن مشاركته في الحوار الوطني

أعلن المجلس القومي للمرأة، عن مشاركته في الحوار الوطنى استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية الذى عقد فى شهر رمضان الماضي، الذى تضمن تكليف الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بإدارته.

وأعربت مايا مرسي رئيس المجلس، عن ترحيبها بمشاركة المجلس فى هذا الحوار الوطنى الهام الذى يستهدف التنسيق الكامل بين كل أطياف وفئات المجتمع من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومرضية في القضايا والملفات ذات الأولوية التي تهم الوطن وتنعكس بالإيجاب على المواطنات والمواطنين، وتساهم بشكل جاد فى بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، مؤكدة ثقتها فى أن هذا الحوار الوطنى سوف يسفر عن العديد من التوصيات التى تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها فى المجتمع.