السياحة تفتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج السياحي وتحدد 177 ألفًا للخمس نجوم و82 ألفًا للاقتصادي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه تقرر فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال الشركات السياحية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة الموافق 20 مايو الجاري.

يأتي ذلك فور اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

وتنظم هذه الضوابط عمل الشركات السياحية، والحفاظ على حقوق المواطن والشركات؛ في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي خاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

وتضمنت الضوابط ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة المصرية والسعودية؛ خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الحجيج.

وحددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي، وتقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة في 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معًا اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتبارًا من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.

كما حددت الضوابط مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى (مستوي الـ5 نجوم صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة، مستوى الحج الاقتصادي يبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة).

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي، كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على 30 ألف جنيه للمستوي 5 نجوم، و20 ألف جنيه للمستوي الاقتصادي.