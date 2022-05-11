ألمانيا عن عرقلة تدفقات الغاز عبر أوكرانيا: إمدادات الغاز آمنة

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن إمدادات الغاز في ألمانيا غير مهددة حاليا باختناقات حتى لو تم تقييد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في برلين اليوم الأربعاء: "أمن الإمدادات في ألمانيا لا يزال مضمونا حاليا".

وعرقلت أوكرانيا بعض شحنات الغاز الروسي المتوجهة إلى غرب أوروبا في إقليم لوهانسك، وقالت أمس الثلاثاء إن احتلال القوات الروسية للإقليم الشرقي يجعل من المستحيل الإشراف على تدفق الغاز.

ويعني هذا القرار أن 6. 32 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ستتوقف قريبا، وهي نحو ثلث كمية الغاز التي تصدرها روسيا عبر الإقليم الأوكراني يوميا، وفقا للجهات التنظيمية الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا، إن الاحتلال جعل من المستحيل الوصول إلى نقطة تقاطع في سوخرانوفكا وتوجيه الغاز إلى طرق أخرى. واستندت الجهة المشغلة إلى حالة "القوة القاهرة".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الاقتصاد الألمانية: "نحن نراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أن الوكالة الاتحادية للشبكات ستقدم تقييمها للوضع في تقريرها اليومي، والذي ينشر عادة في الظهيرة.

ويتراجع استهلاك ألمانيا للغاز في فصول العام الأكثر دفئا. ومع ذلك، سيتعين ملء خزانات الغاز من أجل الشتاء القادم.

وينص قانون جديد على حد أدنى من كميات الملء في تواريخ معينة: 80% في الأول من أكتوبر من العام، و 90% في الأول من نوفمبر، و40% في الأول من فبراير.