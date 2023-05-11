مستشار رئيس جنوب السودان: السيسي والبرهان وسيلفا كير يفكرون في حل للأزمة في الخرطوم

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان توت قلواك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجنوب سوداني سيلفا كير، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يتواصلون منذ بداية الأزمة في السودان، وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم في السودان.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «تواصلنا مع أطراف الأزمة في السودان، سواء رئيس المجلس السيادي أو نائبه، وأكدنا على ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان، وتوفير معابر آمنة لمواطني السودان؛ حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل المصابين للمستشفيات».

وتابع: «لكن ما زال الأمر صعبا على الأرض، وما زال رؤساء دول جوار السودان يفكرون في حل هذه الأزمة لأنها قضية معقدة وصعبة للغاية».

وشدد على أن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان في جميع الأوقات، معقبًا: «الأفكار الخاصة بإيقاف الصراع في السودان موجودة، ونحن في المقام الأول كنا جزءا من السودان، ونحن شعب واحد وكذلك مصر جزء لا يتجزأ منا».

واستطرد: «جئنا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة من رئيس جنوب السودان لبحث الملف السوداني، لإحلال السلام والتقدم في السودان، فالقتال الدائر حاليا بين الطرفين في السودان يجب أن يتوقف».