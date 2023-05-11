العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الحقول النفطية الحدودية المشتركة

وقع العراق وإيران مذكرة تفاهم لتنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع مساء الأربعاء أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني وعن الجانب الإيراني جواد أوجي.

وذكر البيان أن المذكرة اشتملت على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب.

كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الأطر العاملة في قطّاعي النفط والغاز.