أعلنت الحكومة الإسبانية عن إجراءات للتخفيف من أثر الجفاف تهدف إلى توفير إمدادات المياه ودعم الزراعة، بما في ذلك مساعدات مباشرة وإعفاء من الضرائب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتم الإعلان عن الحزمة في مؤتمر صحفي لوزيرة التحول البيئي تيريسا ريبيرا ووزير الزراعة لويس بلاناس، عقب موافقة اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء على الحزمة.

وتضم الحزمة التي تقدر بـ 19ر2 مليار يورو 784 مليون يورو لدعم الزراعة و700 مليون يورو مخصصة للبنية التحتية الخاصة بالمياه.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، إن الجفاف المتزايد يؤثر بالفعل على فرنسا وإسبانيا وشمال إيطاليا، ويثير مخاوف بشأن إمدادات المياه.