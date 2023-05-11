ماليزيا: الهجوم الإسرائيلي على غزة ازدراء صارخ لقوانين حقوق الإنسان الدولية

أدانت ماليزيا بأشد العبارات، الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المباني السكنية والمواقع الأخرى في غزة، والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 27 مواطنا وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قالت ماليزيا، اليوم الخميس، إن هذا الهجوم الإسرائيلي هو استخفاف وازدراء صارخ آخر لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، مضيفة أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.

ودعت ماليزيا، المجتمع الدولي إلى توجيه اللوم للحكومة الإسرائيلية، لارتكابها المتواصل للقمع اللاإنساني وجريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مطالبة مجلس الأمن بتحميل إسرائيل المسئولية عن جميع انتهاكاتها وأعمالها الوحشية.

وجددت ماليزيا التأكيد على موقفها الثابت والمتمثل بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة وذات السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضي خالية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرضا خالية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم الخميس في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا و8 نساء.

كما تواصل طائرات الاحتلال استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتا، بعد تدمير شقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري مساء الأربعاء في بيت لاهيا شمال غزة.