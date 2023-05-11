قال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب، إن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الطلب الكبير على السبائك الذهبية؛ أدى إلى نقص في الخامة، وارتفاع الأسعار.

وأوضح أن سعر جرام عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه الآن، منوهًا أن ارتفاع أسعار أونصة الذهب عالميًا، وتطبيق قرار رئيس الوزراء، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في مصر.

ولفت إلى أن جزءًا من الذهب الوارد من الخارج سيباع في السوق المحلي، وفقًا للسعر المتداول الخاص باليوم، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض إذا قرر المواطنون بيع مخزون الذهب، الذي احتفظوا به على مدار الأشهر الماضية.

وأكد أن سعر الذهب له علاقة بالدولار، مضيفًا: «التسعير يكون على سعر السوق الموازية في حدود تتراوح ما بين 40 إلى 42 جنيهًا، هذا السوق والواقع والأمر يرتبط أيضا بالعرض والطلب».

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.