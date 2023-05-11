غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 19 مخالفة لأخرى في البحيرة

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، من غلق مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 19 مخالفة ضد أصحاب مخابز يتلاعبون فى مواصفات الخبز.

واستهدفت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، التفتيش على المخابز فى مركز كفر الدوار وأغلقت مخبزًا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن 25 جراما فى الرغيف الواحد، كما حررت 19 مخالفة لمخابز ارتكبت مخالفة للتلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وحررت محاضر للمخالفين، وأحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بالجودة، والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.