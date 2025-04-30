سويسرا تعلن حظر حركة حماس اعتبارا من 15 مايو المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة حماس اعتبارًا من 15 مايو المقبل، ولمدة 5 سنوات، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر عن البرلمان في ديسمبر الماضي.

وبحسب موقع «سويس إنفو»، صوّت البرلمان في ديسمبر، لصالح مقترح حكومي أُعد لحظر حركة المقاومة الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووافق المجلس حينها على حظر حركة حماس بأغلبية 168 صوتًا مقابل ستة أصوات، فيما امتنع تكتل من حزب الخضر عن التصويت.

ويتضمن مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة الفدرالية حظر الحركة والمنظمات المرتبطة بها لفترة أولية مدتها خمس سنوات. ويملك البرلمان خيار تمديد الحظر من خلال الإجراءات التشريعية العادية.

وبحسب «سويس إنفو» يهدف القرار إلى ضمان الأمن الداخلي والخارجي لسويسرا، وتسهيل الإجراءات الجنائية، ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما يسعى القرار إلى «الحد من خطر استخدام حماس والمنظمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن».