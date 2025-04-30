غارات إسرائيلية على محيط منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير سورية، بمشاهدة تحليق كثيف للطائرات الإسرائيلية في أجواء مدينة صحنايا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال شن، وبإيعاز منه، غارة جوية استهدفت ما وصفها بـ "مجموعة متطرفة"، كانت تستعد لتنفيذ هجوم ضد السكّان الدروز في منطقة صحنايا جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أنه تم نقل رسالة حازمة إلى النظام السوري، مفادها أن إسرائيل تتوقع منهم التحرك لمنع الإضرار بالطائفة الدرزية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه مبنى تواجد فيه مسلحون يُعتقد أنهم كانوا يستعدون لاستهداف السكان الدروز.

وسبق أن أعلنت السلطات السورية بدء حملة تمشيط في بلدة أشرفية صحنايا، جنوبي العاصمة دمشق، بعد توترات أمنية أسفرت عن مقتل عدة أشخاص بينهم عناصر في جهاز الأمن العام.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء: "قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن".