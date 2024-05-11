دراسة لمركز السياسة الصحية الإسرائيلي: تصاعد الموت بإدمان المهدئات بين الإسرائيليين

تتزايد تبعات الحرب النفسية على مستوطني الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين تلك الآثار تزايد حالات الموت بسبب المهدئات التي يقبل المستوطنون عليها لتخفيف وطأة اضطرابات الصدمة الناجمة عن أحداث الحرب.

ونقلت يديعوت أحرنوت، عن دراسة لمركز السياسة الصحية الإسرائيلي، أن معدل وفيات المستوطنين شديدي التعاطي للمهدائات تفوق بأكثر من الضعف أعداد وفيات متوسطي الإدمان على المسكنات.

وقتل يتسحاق أورون مجند سابق بجيش الاحتلال، إن العديد من زملائه أقبلوا على تعاطي المهدئات بعد العودة من القتال في غزة؛ لتخطي المشاكل النفسية بسبب الحرب.

وكشف مركز الإدمان الإسرائيلي، عن زيادة مستويات إدمان المهدئات لدى متعاطين معتادين بنحو 40% بعد اندلاع طوفان الأقصى.

وأشارت يديعوت أحرنوت في تقريرها، إلى انتشار عقار الفنتانال المعروف بتأثيره الخطير بين المستوطنين كمهدئ شائع لدى المتعاطين.