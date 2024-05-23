متحدث جيش الاحتلال: العلاقة مع مصر مهمة جدا لإسرائيل وممتنون لدورها في الوساطة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن بلاده حريص على نقل المدنيين الفلسطينيين الموجودين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى مناطق «آمنة»، حتى لا يتضرروا بسبب تبادل إطلاق النار مع حركة حماس.

وادعى خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الخميس، أن الجيش عثر على الكثير من الأنفاق والأسلحة في رفح الفلسطينية، وقتل أكثر من 100 عنصر تابع لحماس.

وأضاف: «نريد أن نتأكد أن حماس لا تطرد الأشخاص من رفح إلى مصر، فمصر مهمة جدًا لإسرائيل وشريك مهم للدول العربية، ونريد التأكد من أنها آمنة وسنعمل لصالح مصر»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن مصر تبذل كل ما بوسعها على مستوى المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، مضيفًا: «نحترمها ونشكرها على كل الجهود المبذولة لصالح إسرائيل، ومن أجل استقرار العالم العربي وتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين».

ولفت إلى أن «بلاده تعمل على تأمين دخول المساعدات الإنسانية والغذائية عبر مختلف المعابر إلى غزة، وكذلك من خلال الميناء العائم على شاطئ القطاع»، وفقًا لمزاعمه.

وتوجه بالتحية إلى الإمارات على تبرعاتها ومساعدتها في بناء المستشفيات الميدانية لتوفير المساعدات الطبية للفلسطينيين، مُدعيًا أن بلاده تخصص أموالًا لبناء الخيام وإقامة المنازل في غزة، لحين بدء إعادة الإعمار.