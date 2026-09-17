تدمير مستودع لشركة الإنتاج الكوميدي السابقة لزيلينسكي في ضربة روسية بكييف

أعلنت شركة "كفارتال 95" الإعلامية، التي شارك في تأسيسها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن هجوماً بطائرة مسيرة روسية دمر مستودعاً في العاصمة كييف يحوي أزياء وديكورات الشركة.

وذكرت الشركة في بيان على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "خسرنا عدداً هائلاً من الديكورات والأزياء والمقتنيات التي مثّلت جزءاً من عروضنا وحفلاتنا وبرامجنا التلفزيونية وأفلامنا على مدى عقدين".

وأوضحت أن تلك المقتنيات تتجاوز كونها مجرد أدوات لتشكل جزءاً من تاريخ "كفارتال"، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الهجوم الذي استهدف المستودع ليلاً.

وأكدت الشركة أن فرقتها الكوميدية ستواصل تقديم أعمالها الفنية "سواء توفرت المقتنيات أو لا"، لافتة الانتباه إلى أن "الضحك يظل جزءاً أساسياً من واقع الحياة اليومية اليوم".