بوتين يحث الروس على الوقوف خلف المقاتلين من خلال المشاركة في انتخابات سبتمبر

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن الانتخابات البرلمانية المقبلة يجب أن تسهم في تحقيق نصر روسيا على أوكرانيا من خلال إظهار وحدة البلاد.

وقال في كلمة عبر الفيديو: "إن المشاركة في الانتخابات هي مساهمتنا الجماعية في نصر روسيا".

وأضاف أن الانتخابات يجب أن تظهر "أن ملايين الأشخاص يقفون خلف مقاتلينا، وأننا شعب موحد"، مؤكدا أنه يتوقع فوز "أكثر المرشحين استحقاقا".

وتجري روسيا انتخابات برلمانية في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر وسينتخب أكثر من 110 ملايين ناخب يحق لهم التصويت في البلاد 450 نائبا لمجلس الدوما الجديد في موسكو.

ومع ذلك، وفي ظل منع المعارضة من الترشح، فإن النتائج مهيأة بشكل واضح لصالح بوتين. وعقب استبعاد حزب "يابلوكو" المناهض للحرب، من المقرر أن يظهر 10 أحزاب موالية للكرملين على ورقة الاقتراع.

وبالإضافة إلى حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، الذي يعتبر فوزه في الانتخابات مؤكدا، هناك أربعة أحزاب أخرى موالية للنظام ممثلة حاليا في البرلمان.

وعلى عكس رغبات أوكرانيا، ستجرى الانتخابات أيضا للمرة الأولى في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية من أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية المضمومة.

وإلى جانب انتخابات مجلس الدوما، ينتخب أيضا نواب المجالس النيابية الإقليمية في ثماني مناطق. ووفقا للجنة الانتخابات، تجرى نحو 2200 انتخابات على مستويات مختلفة من الحكومة.