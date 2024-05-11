مقتل أربعة جنود إسرائيليين على الأقل في معارك بشمال غزة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن أربعة جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا في المعارك المستمرة في شمال قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة/ إن القتلى كانوا ينتمون إلى الكتيبة 931 من لواء ناحال، وكلهم برتبة سيرجنت.

وأفادت الإذاعة بأن اثنين من المقاتلين من الكتيبة أصيبوا بإصابات خطيرة في نفس الحادث، كما أصيب ستة آخرين من الكتيبة التاسعة من اللواء 401 بإصابات خطيرة.

وأضافت أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي "سمح" بتغطية إعلامية لمقتل الجنود.

ولم تقدم الإذاعة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل بشأن الوقت المحدد للحادث.



