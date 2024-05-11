وزير خارجية الأردن عن تصويت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل أصبحت منبوذة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.

وكتب الصفدي، عبر حسابه بمنصة إكس: «مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم اليوم إلى جانب العدالة، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة».

وأضاف: «القرار يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. ونشكر كل من اتخذ هذا الموقف».

As Israel’s barbaric aggression on 2.3m Palestinians in Gaza continues, the majority of the world stood on the side of justice today, endorsing Palestinian membership of the UN in a a decision further proving Israel is becoming a pariah state. We thank all who took this stand. https://t.co/VlaAKaiEmY — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 10, 2024

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، قد رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين الشقيقة في الأمم المتحدة وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة، إن اعتماد القرار بأغلبية ١٤٣ صوتًا يعكس إجماعاً دولياً حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين الشقيقة في الأمم المتحدة وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراة السفير د.سفيان القضاة أن… pic.twitter.com/PoZzIiWK0c — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 10, 2024



وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار قدمته الإمارات، بأن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة، وذلك بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت.