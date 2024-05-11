وزير خارجية الأردن عن تصويت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل أصبحت منبوذة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.
وكتب الصفدي، عبر حسابه بمنصة إكس: «مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم اليوم إلى جانب العدالة، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة».
وأضاف: «القرار يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. ونشكر كل من اتخذ هذا الموقف».
وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، قد رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين الشقيقة في الأمم المتحدة وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة، إن اعتماد القرار بأغلبية ١٤٣ صوتًا يعكس إجماعاً دولياً حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار قدمته الإمارات، بأن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة، وذلك بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت.