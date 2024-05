وزير خارجية الأردن عن تصويت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل أصبحت منبوذة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.

وكتب الصفدي، عبر حسابه بمنصة إكس: «مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم اليوم إلى جانب العدالة، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة».

وأضاف: «القرار يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. ونشكر كل من اتخذ هذا الموقف».

As Israel’s barbaric aggression on 2.3m Palestinians in Gaza continues, the majority of the world stood on the side of justice today, endorsing Palestinian membership of the UN in a a decision further proving Israel is becoming a pariah state. We thank all who took this stand. https://t.co/VlaAKaiEmY