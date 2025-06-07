 مخطط أحمال الأهلي يكشف مدى جاهزية زيزو للمشاركة في المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مخطط أحمال الأهلي يكشف مدى جاهزية زيزو للمشاركة في المونديال

محمد جلال
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 10:46 م | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 10:47 م

كشف سيد عبد القادر، مخطط أحمال النادي الأهلي، مدى جاهزية أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات.

وقال عبد القادر في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "زيزو تحدث معي بعد انقطاعه عن تدريبات الزمالك، وأخبرني بأنه يعاني من مشكلة، وهي التهابات شديدة في وتر أكيلس، وطلبت منه الحصول على راحة سلبية لمدة 15 يوم، للانتهاء من الإجراءات العلاجية الخاصة بالتهابات الوتر".

وأضاف: "زيزو التزم بالبرنامج العلاجي، وتم الشفاء من تلك الالتهابات على أكمل وجه".

وأنهى: "زيزو جاهز بنسبة 80 أو 85% للمشاركة في كأس العالم للأندية".


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