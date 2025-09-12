مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: القضاء على حماس هدف يستحق التقدير

عبرت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، عن «عميق التعازي» لأسرة عضو قوى الأمن القطرية الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وقالت خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، مساء الخميس، إن «القصف الأحادي الجانب داخل قطر، وهي دولة ذات سيادة، تعمل بشق الأنفس إلى جانب الولايات المتحدة للوصول إلى سلام؛ لا يحقق أهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة».

وأكدت أن «من غير المناسب لأي عضو أن يستخدم ذلك، للتشكيك في التزام إسرائيل بإعادة الرهائن إلى ديارهم»، مضيفة أن «القضاء على حماس التي استفادت من معاناة سكان غزة؛ هدف يستحق التقدير، ولا ينبغي أن يكون لهؤلاء مستقبل في غزة».

وزعمت أن «القضاء على حماس سيمهد الطريق لمستقبل أفضل للقطاع وأمن إسرائيل»، مشيرة إلى أن «الرئيس ترامب يريد إطلاق سراح جميع الرهائن، سواء كانوا قتلى أو أحياء، وأن تنتهي هذه الحرب فورًا».

وشددت على أن «الحرب ستنتهي إذا ألقت حماس سلاحها وأطقلت سراح الرهائن وسلمت نفسها»، مضيفة أن حماس «ما زالت تهدد أمن إسرائيل وتطيل هذه المعاناة عن قصد».

وأشارت إلى تأكيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس ترامب يوم أمس «رغبته في السلام»، مضيفة أن «الحادث مؤسف؛ ولكن الرئيس ترامب يعتقد أن في ذلك فرصة للسلام».

ونوهت أن الرئيس ترامب قدم تأكيدات لأمير ورئيس وزراء دولة قطر بأن «هكذا شيء لن يحدث مرة جديدة على أرضهم»، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى «مواصلة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح والاستسلام، بدلا من إعطاء هذا التنظيم الإرهابي شريان حياة»، على حد قولها.

واختتمت مشددة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بلا كلل مع قطر ومصر لإنهاء النزاع.