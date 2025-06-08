جنوح سفينة صينية قبالة جزيرة تسيطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي

قال مسئولون عسكريون فلبينيون، اليوم الأحد، إن سفينة صينية جنحت في الطقس العاصف في المياه الضحلة قبالة جزيرة تسيطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مما دفع القوات الفلبينية للتأهب.

وقالت المتحدثة باسم البحرية في المنطقة ايلين روز كولادو، إنه عندما قيمت القوات الفلبينية أنه يبدو أن سفينة الصيد الصينية جنحت في المياه الضحلة شرق جزيرة ثيتو أمس السبت بسبب الطقس السيئ، تم نشر أفراد الجيش الفلبيني وقوات خفر السواحل لتقديم المساعدة، ولكن لاحقا رأت القوات أنه تم انتشال السفينة.

وأضافت أنه لم تتوافر أي تفاصيل أخرى على الفور، بما في ذلك ما إذا كان هناك مصابون بين أفراد طاقم السفينة أو إذا كانت السفينة قد تضررت.

ويذكر أن المواجهات تصاعدت بين قوات خفر السواحل الصينية والفلبينية والسفن البحرية في المياه المتنازع عليها خلال الأعوام الأخيرة.