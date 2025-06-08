 اشتعال احتجاجات لوس أنجلوس.. وقرار جديد من ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتعال احتجاجات لوس أنجلوس.. وقرار جديد من ترامب


نشر في: الأحد 8 يونيو 2025 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يونيو 2025 - 11:28 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، حظر ارتداء الأقنعة خلال احتجاجات لوس أنجلوس، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز الأمن.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن ترامب أشاد بأداء الحرس الوطني للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت أمس الأول الجمعة، حيث تجمع المتظاهرون بالقرب من المبنى الفيدرالي في وسط مدينة لوس أنجلوس بعد اعتقال العشرات في مداهمات شنها عملاء فيدراليون من إدارة الهجرة والجمارك، استهدفت المهاجرين غير الشرعيين، واستمرت المظاهرات أمس مع استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لتفريق الحشود.

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