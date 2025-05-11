طارق حامد يشارك في هبوط الرائد بالدوري السعودي

شارك طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك السابق، في فوز صعب لفريقه ضمك، على الرائد بالجولة 31 من الدوري السعودي.

واستطاع ضمك أن يحسم تفوقه بهدف نظيف سجله مشاري النمر مهاجم الفريق بالدقيقة 74، ليهبط الرائد رسمياً بهذه الخسارة.

وتجمد رصيد الرائد – الذي لعب له سابقاً محمود عبدالرزاق شيكابالا ومحمد عطوة كأبرز اللاعبين المصريين – عند 21 نقطة في المركز الأخير بفارق 11 نقطة عن آخر مراكز البقاء وبالتالي لن يشفع له ما تبقى من جولات "3" في العودة، ليهبط رسمياً.

ولعب طارق حامد بشكل أساسي، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث حصل نجم الزمالك السابق على بطاقة صفراء في الشوط الثاني.