محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في مستهل زيارته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الزملوط، تفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، وغرس مستشار الرئيس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأوضح اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أن المحافظة نجحت في تحقيق طفرة ملموسة في مجال الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات الزراعية الواعدة بفضل ما توليه الدولة من استغلال للفرص التنموية بالمحافظات وترسيخ لدعائم التنمية المستدامة والشاملة.