محامي بوسي شلبي يرد على بيان الورثة: هناك مسارات قضائية لم تُفصل بعد

أصدر محامي الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل، بيانًا بشأن زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، خاصةً بعد البيان الذي أصدره ورثة الراحل.

وجاء نص البيان كالتالي: "نحيطكم علمًا بأن ما تم تداوله إعلاميًّا بشأن موكلتنا، الإعلامية بوسي شلبي، بأنها قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز، فإننا نود التنويه إلى أن هناك مسارات قضائية يتولاها مكتبنا، ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي حفاظًا على سرية إجراءات التحقيق والتقاضي، علمًا بأن هذه المسارات لم يُفصل فيها بشكل نهائي، وأن النزاع القضائي لا يقتصر على دعوى قضائية واحدة، خلافًا لما يردده البعض".

واختُتم البيان بالتالي: "هناك الكثير من الأمور سيتم إيضاحها تباعًا، وسنوافي الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يصدر من أحكام قضائية. ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه، وقدرته على إعادة الحق إلى أصحابه مهما طال الزمن".