نابولي يتحرك في مفاوضات مع دي بروين وجوناثان ديفيد

أكد المدير الرياضي لنادي نابولي، جيوفاني مانّا، أن إدارة النادي تراقب عن كثب سوق الانتقالات الصيفي، وسط تقارير تشير إلى وجود مفاوضات متقدمة مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد.

وقال مانّا في تصريحات لقناة DAZN قبل مواجهة جنوى مساء الأحد: "من الطبيعي أن ننظر إلى الفرص المتاحة، لكن من غير المناسب الحديث عن الانتقالات الآن، فنحن على بعد ثلاث مباريات فقط من تحقيق حلم كبير."

وتأتي هذه التصريحات في ظل أنباء عن اقتراب انتهاء عقدي دي بروين مع مانشستر سيتي وديفيد مع ليل، مما يجعلهما متاحين مجاناً في سوق الانتقالات.

وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق، أبرزها أليساندرو بونجورنو وخوان خيسوس، ووجود دافيد نيريس على دكة البدلاء فقط، فإن نابولي لا يزال يحافظ على صدارته لجدول الترتيب بالتساوي مع إنتر ميلان، مع مباراة مؤجلة في جعبة الفريق الجنوبي.

واختتم مانّا تصريحاته قائلاً: "ما يقوم به اللاعبون والجهاز الفني أمر مذهل. الأجواء في نابولي استثنائية، وهدفنا أن نجعل جماهيرنا فخورة بنا."