مصدر: مصر تنسق لوقف نار مؤقت غدا في غزة يتم خلاله إطلاق سراح الجندي الأمريكي

كشف مصدر مطلع على جهود الوساطة التي تتصدرها مصر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عن مباشرة الفريق المصري المعني بالوساطة اتصالات مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل تحديد موعد وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة غدا، يتم خلاله تسليم حركة حماس الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان الكسندر.

وأوضح المصدر أن القاهرة تنسق بين قيادة حركة حماس والمسئولين في اسرائيل والصليب الأحمر من أجل ترتيبات إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.

وكشف أن العملية ستتم مساء غدا الاثنين بدون أية اجواء احتفالية او استعراضات كما كانت تفعل حماس في السابق.

ولفت إلى احتمالية وصول وفد أسرائيلي غدا القاهرة لتنسيق عملية إطلاق سراح الجندي.

وأوضح المصدر أن مصر معنية بدرجة أكبر في إطار الوساطة بالتفاصيل الخاصة بعملية إطلاق سراح الجندي، والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم لاحقا ضمن الاتفاق.