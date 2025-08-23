• وإصابة الأب وزوجته، وتدمير عشرات من خيام النازحين الذين أصبحوا في العراء، بحسب مصادر في جماعة الحوثي





أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، مصرع 3 أطفال من عائلة واحدة وإصابة الأب وزوجته جراء انهيار منزل بسبب سيول ضربت محافظة حجة (شمال غرب).

ونقل موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين، عن مصدر في الدفاع المدني (الحماية المدنية) قوله إن "منزلا انهار فوق رؤوس ساكنيه في قرية الخضراء بمديرية كعيدنة بمحافظة حجة".

وأضاف المصدر، أن ذلك "أدى إلى وفاة 3 أطفال وإصابة رب الأسرة يحيى عبدالله حجاجي (40 عاما) وزوجته".

وأوضح المصدر أن "انهيار المنزل كان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة".

بدوره، أفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، مساء السبت، أن" السيول دمرت عشرات الخيام والعشش المتهالكة (أكواخ عشوائية) للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة".

وأضاف المركز أن "السيول تسببت في تلف محتويات مساكن النازحين بما في ذلك الأغذية، ما اضطر الأهالي للافتراش في العراء للحفاظ على حياتهم".

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات.