جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء في 3 موانئ يمنية ومحطيها

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات بالإخلاء في 3 موانئ يمنية ومحيطها.

وقال الجيش، أوامر الإخلاء تشمل موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية، بحسب وكالة رويترز.

وتنذر تحذيرات الإخلاء باعتزام إسرائيل شن غارات جوية على هذه الموانئ اليمنية.

والثلاثاء الماضي، شن جيش الاحتلال قبل أيام، ضربات جوية على العاصمة اليمنية، شملت مطار صنعاء ومحطات كهرباء مركزية ومصنعا للإسمنت، بجانب قصف ميناء الحديدة.

وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان، وهو ما وصف في إسرائيل بـ"المفاجئ".