مرتكب حادث إطلاق النار الجماعي في أركنساس الأمريكية يقر بذنبه في تهم القتل والشروع في القتل

أقر ترافيس يوجين بوسي، من ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الاثنين، بذنبه في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع داخل متجر للبقالة بالولاية، العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان من رجال الشرطة.

وأقر بوسي، البالغ من العمر 45 عاما، بالذنب في 4 تهم قتل عمد و11 تهمة بالشروع في القتل العمد في حادث إطلاق النار الذي وقع في يونيو 2024، حسبما صرح محاميه اليوم الاثنين.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الدفاع العام في أركنساس، جريج باريش، إنه تم تحديد موعد النطق بالحكم على بوسي في الرابع من أغسطس المقبل.

ورفض باريش الإدلاء بأي تعليق آخر.

ووقع حادث إطلاق النار العام الماضي في متجر بقالة "ماد بوتشر" في مدينة فورديس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3200 نسمة وتقع على بعد 65 ميلا "104 كيلومترات" جنوب مدينة ليتل روك.