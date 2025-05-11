6 شهداء بينهم أب وابنته جراء قصف الاحتلال غزة وخان يونس

استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مركبة في حي الأمل، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهاد أب وابنته بقصف الاحتلال محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 في غارات لطيران الاحتلال ومدفعيته على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 شهيدًا، و81 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م إلى 52 ألفًا و829 شهيدًا، و119 ألفًا و554 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2720 شهيدًا، و7513 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.