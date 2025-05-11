مايا مرسي: من يملك سيارة لا يستحق الدعم النقدي في تكافل وكرامة

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رصد 4800 سيارة معفاة من الجمارك من المخصصة لذوي الهمم مع أشخاص يحملون بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وأكدت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون السيارات، قائلة: «لو كانت سيارته فلن يكون مسجلا في برنامج تكافل وكرامة».

وأوضحت أن ما يحدث «اتجار في البشر بحق هذا المواطن من ذوي الههم»، من خلال شراء بعض الأشخاص لتصريح السيارة مقابل50 ألف جنيه.

واستشهدت بواقعة حدثت في بداية توليها الوزارة، مشيرة إلى طلب سيدة منها عبر الخط الساخن بطاقة أخيها لتستلم الـ50 ألف جنيه تصريح السيارة، قائلة: «لو هو عنده عربية مش هيكون مسجل في برنامج تكافل وكرامة».

وشددت أن الشخص الحاصل على بطاقة الخدمات المتكاملة له الحق في استيراد سيارة؛ ولكن شراء سيارة يخرجه من برنامج «تكافل وكرامة» كونه لم يعد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت أن إيقاف بطاقات معاش كرامة لبعض الأشخاص الذين اشتروا سيارات؛ جاء نتيجة لشرائهم سيارات ذات علامات تجارية لا تتناسب مع مستوى دخلهم المفترض كمستحقين للدعم النقدي.