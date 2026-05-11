السعودية ورسيا تبدأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات

دخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين مواطني المملكة العرابية السعودية وروسيا، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وذكر بيان رسمي، أن اتفاقية الإعفاء المتبادل تضم جميع أنواع الجوازات الدبلوماسية و الخاصة والعادية.

وتعد روسيا، أول دولة توقع معها المملكة العربية السعودية اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات، تشمل حاملي جوازات السفر العادية.

ويسمح الإعفاء المتبادل من التأشيرات بدخول مواطني البلدين دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء).

كما يسمح بالبقاء في البلدين لمدة 90 يوما متصلة أو على فترات متفرقة في السنة الميلادية الواحدة، ولا يشمل الإعفاء المتبادل تأشيرات القادمين بغرض العمل والدراسة، و الإقامة، والحج إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.

ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع احتفاء البلدين والشعبين بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، كما ينعكس ذلك على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، والإسهام في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين.