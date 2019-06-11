إيران تطلق سراح اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس

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أطلقت طهران سراح المواطن اللبناني الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، نزار زكا، الذي كان معتقلا في إيران بتهمة التجسس منذ عام 2015، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن متحدث باسم وزارة العدل اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتحدث غلام حسين اسماعيلي، بأن وزارة العدل الإيرانية وافقت على إطلاق سراح زكا بناء على طلب من حزب الله.

وفي فبراير الماضي، دعى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى إطلاق سراح زكا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني الزائر محمد جواد ظريف.

كان حكم بالسجن 10 سنوات قد صدر في عام 2016 بحق زكا لإدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

يشار إلى أن زكا هو من المدافعين عن حرية الإنترنت، وتم القبض عليه في طهران خلال محاولة حضور مؤتمر برعاية الحكومة.

وبدأ زكا إضرابا عن الطعام في عام 2017 للضغط على السلطات الإيرانية من أجل إطلاق سراحه.