لافروف: التوقيع على معاهدة لعدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج سيكون «أمرا مفيدا»

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن التوقيع على معاهدة لعدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج العربية، سيكون "أمرا مفيدا".

وأضاف لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "في ما يتعلق باقتراح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إبرام معاهدة لعدم الاعتداء بين إيران ومجلس التعاون الخليجي، فهذا سيكون بطبيعة الحال، أمرا مفيدا".

وبشأن الصراعات النووية قال لافروف أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لتبني بيان مشترك على أعلى المستويات حول عدم جواز إطلاق أي صراع نووي.

وتابع "من المهم للغاية أن تهدئ روسيا والولايات المتحدة بقية العالم وتتبنيان بيانا مشتركا على أعلى مستوى بأنه لا يمكن كسب الحرب النووية وبالتالي فهي غير مقبولة وغير جائزة أبدا".

وكانت موسكو قد أعربت في وقت سابق عن ترحيبها بالمبادرة التي طرحها ظريف خلال زيارته إلى بغداد نهاية مايو الماضي، وأشارت إلى أنها "ستعمل قدر الإمكان على تبنيها".