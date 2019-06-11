قوى الحرية والتغيير السودانية تعلن تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود التظاهرات في السودان، تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي، حتى إشعار آخر، بنهاية اليوم الثلاثاء، حتى يعود المواطنون لمزاولة أعمالهم بدءًا من الأربعاء، وذلك مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة.

وأوضحت قوى الحرية والتغيير في بيان لها، اليوم، أن هذا القرار يأتي لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر، على حد تعبيرهم.

وأضاف البيان: «إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نؤكد أن وحدتنا وسلميتنا هما طريقنا نحو الخلاص وأن هذا الطريق طويل، فإزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عامًا، تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها بإرادة لن تنكسر».

وأردف كذلك: «إن العصيان المدني الذي نجح بصورة باهرة هو علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة لمدنيين وفقًا لإعلان الحرية والتغيير الذي تعاهدنا عليه».

وكان العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة السودانية قد دخل حيذ التنفيذ، يوم الأحد الماضي، بمشاركة واسعة من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.