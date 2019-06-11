وزير الخارجية الروسي: قضية اللاجئين في إدلب يمكن حلها بعد تنفيذ مذكرة سوتشي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قضية اللاجئين في شمال غرب سوريا يمكن حلها بعد التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي، مشيراً إلى أن تركيا تلتزم بشكل كامل بما تفرضه المذكرة عليها من التزامات.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من جرينادا بيتر ديفيد، اليوم الثلاثاء بموسكو: "يدور الحديث حول المواطنين السوريين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، الذين وجدوا أنفسهم في موقف الرهائن بسبب تنظيم "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام سابقا).

وأضاف: "هذا التنظيم الإرهابي يُرهِب المدنيين والتنظيمات المسلحة، التي لا تشكل جزءا منه"، موضحا أن حل هذه المشكلة يكمن في ضرورة التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي.

وتابع لافروف قائلا: "لقد أخذ الأتراك على عاتقهم مهمة ضمان الفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين، وبمجرد حدوث ذلك سيتم تخفيف معاناة هؤلاء المليوني مدني في إدلب ليكونوا قادرين على العيش بسلام".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الجيش السوري لن يتسامح مع الهجمات الإرهابية في إدلب، موضحا أن بلاده ستدعم الجيش السوري في إخماد بؤر هذه الانتهاكات الجسيمة لنظام خفض التصعيد على الفور.

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