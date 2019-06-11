فرنسا تفكك جماعة قريبة من حركة «النازيون الجدد» يشتبه في شنها هجمات إرهابية

فكَّكت السلطات الفرنسية جماعة قريبة من حركة "النازيون الجدد" يُشتبَه في تخطيطها لشن هجمات على دور عبادة مختلفة منها يهودية وإسلامية في فرنسا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

من جانبها، ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أنه تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص بين سبتمبر ومايو الماضيين في إطار تحقيق قضائي كشف عن محاولة شن هجوم "من المرجح أن يستهدف أماكن للعبادة".

وكان قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في باريس قد تحصل في يناير الماضي على معلومات قضائية بدأت بـ "جرونوبل" في 8 سبتمبر الماضي بسبب انتهاكات قانون الأسلحة.

يذكر أن "النازيون الجدد" هي حركة متطرفة عنصرية سياسية أيديولوجية توصف بـ"النازية" وتسمى أيضا بـ"الفاشية الجديدة" التي نشطت مؤخرا في الدول التي غالبية سكانها من أصحاب البشرة البيضاء وخاصة في أوروبا وتعرف هذه الحركة أنها تتبع أهداف ومبادئ الحركة النازية.