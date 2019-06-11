«الخضر الألماني» يطالب بحديث واضح مع ولي عهد أبو ظبي عن حرب اليمن

قبل زيارة ولي عهد أبو ظبي لبرلين، طالب حزب الخضر الألماني المعارض بأن توجه ألمانيا عبارات واضحة للإمارات بشأن حرب اليمن.

وقالت نائبة رئيس البرلمان الألماني المنتمية إلى الحزب، كلاوديا روت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين على الرئيس الألماني شتاينماير أن يجد عبارات واضحة وأن يوضح لولي العهد دون لبس أن ألمانيا وأوروبا تنتظران تغيرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن".

وذكرت روت أنه لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب، حتى لو كان النزاع المشتعل مع إيران هو الحدث المحوري حاليا.

ويبدأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء زيارة للعاصمة الألمانية برلين تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ولي عهد الإمارة في قصر الرئاسة "بيليفو" ببرلين مساء اليوم.

ومن المخطط أن يلتقي ولي العهد المستشارة أنجيلا ميركل في ديوان المستشارية على مأدبة عشاء غدا الأربعاء.

وذكرت روت أن الشيخ ضمن أكثر الساسة نفوذا ومهابة في منطقته، وقالت: "بصفته نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو قادر على الوصول إلى إمكانيات مالية وعسكرية يستخدمها بلا ضمير في دعم حكام استبداديين ومعادين لحقوق الإنسان في دول مثل مصر أو ليبيا أو السودان".

وأضافت روت أن الإمارات قوة محركة في حرب اليمن، مؤكدة أن "ولي العهد يشارك بذلك في المسؤولية عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في هذا الكوكب".