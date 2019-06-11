يونكر يستبعد تولي ميركل منصبا قياديا في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء مدتها

أعرب جان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، عن اعتقاده بأن من المستبعد تولي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل منصبا قياديا في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء ولايتها الحالية في 2021.

وفي تصريحات مع بوابة (بوليتيكو)، قال يونكر اليوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أن هذا الموضوع سيثار مرة أخرى، وأضاف:" لأنني أجل هذه المرأة، فلا أود أن أثقل عليها بهذا".

كانت ميركل نفسها قد استبعدت أن تتولى منصبا قياديا على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء فترة عملها كمستشارة غير أن التكهنات تواصلت حول هذا الأمر.

ورفض يونكر التنبؤ بمن سيخلفه في منصبه لكنه أشار إلى أن حزبه (حزب الشعب الأوروبي) بمرشحه الرئيسي مانفريد فيبر يمثل مرة أخرى أقوى كتلة في البرلمان الأوروبي الجديد " فمن المنطقي أن يكون مانفريد فيبر هو رئيس المفوضية وسأكون داعما لهذا جدا".

وطالب يونكر بالحفاظ على مبدأ اختيار رئيس المفوضية من بين المرشحين الرئيسيين في انتخابات البرلمان الأوروبي، وقال " هذا تقدم ديمقراطي صغير" لا ينبغي الرجوع عنه، وحذر من خطر " الرجوع إلى زمن الغرف المظلمة".