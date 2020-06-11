 سفير روسيا بالقاهرة: أهم إنجازاتنا توطيد التعاون مع مصر في عدة مجالات - بوابة الشروق
الخميس 11 يونيو 2020 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

سفير روسيا بالقاهرة: أهم إنجازاتنا توطيد التعاون مع مصر في عدة مجالات

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 12:11 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 12:11 م

قال جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، "إنه من أهم الإنجازات التي حققتها بلادنا على الساحة الدولية هو توطيد التعاون الروسي - المصري، حيث تلقت علاقات الصداقة الممتدة بين بلدينا في السنوات الأخيرة دفعة قوية جديدة في مجالات الإنتاج والطاقة، بما في ذلك القطاع النووي المتطور والزراعة والثقافة".

وأكد بوريسينكو - في كلمته التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة علي موقع الفيس بوك اليوم بمناسبة العيد القومي - أن بلاده تفتخر بالشراكة مع مصر وهي وارثة الحضارة المصرية القديمة، في الوقت الذي تتقدم فيه الدولة إلى المستقبل بصورة ديناميكية وتتماشي مع الاتجاهات العالمية الحديثة، مشيرا إلي أننا نستطيع بالجهود المشتركة أن نساهم في النمو الاقتصادي لبعضنا البعض، ونجعل العالم أكثر أمانا بوساطة تسوية الصراعات في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: "نحتفل غدا باليوبيل الثلاثين للعيد الوطني الروسي الذي لا يبدو كبيراً مقارنةً بالقرون الطويلة لتاريخ بلادنا"، موضحا أن روسيا مرت خلال هذه الفترة التي يمتد تاريخها إلى أكثر من ألف سنة، عبر طريق طويل وحققت إنجازات اقتصادية واجتماعية وكذلك في السياسة الخارجية ورسخت قدراتها العسكرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك