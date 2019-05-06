17 % انخفاضا في صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس

انخفضت صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس بنسبة 17%، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 209 ملايين دولار في مقابل 252 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وبحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، استحوذت 10 دول "الجزائر، إيطاليا، سوريا، ليبيا، تركيا، اليونان، الأردن، ألمانيا، المغرب، لبنان" على 75% من صادرات القطاعين خلال أول أربعة أشهر من 2020 بقيمة 156.621 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال نفس الفترة بنسبة 29% لتبلغ 42 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.