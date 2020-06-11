مقتل 10 أشخاص في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في كوت ديفوار

قال الجيش في كوت ديفوار في بيان، اليوم الخميس، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب ستة آخرون، في هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع بوركينا فاسو.

ولم يتم بعد تحديد هوية منفذي الهجوم، الذي وقع فجرا ببلدة كافولو.

وقال قائد القوات المسلحة، لاسينا دومبيا: "التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم وملابساته ونتيجته النهائية.

ولم يؤكد دومبيا ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.

ورغم أن دومبيا لم يفصح عن تفاصيل بشأن ضحايا الهجوم، قال رئيس البلاد الحسن واتارا في بيان: "ننحني أمام ذكرى الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، ونعرب عن تعازينا الصادقة إلى عائلات الضحايا."