إزالة 175 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتشديد إجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، بمناطق "العكريشة، السعرانية، وسط البلد، وسوق الجملة".

وأسفرت الحملة التي جاءت بإشراف من المهندسة يسرا الحفناوى - نائب رئيس المدينة، ومن خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن إزالة ١٧٥ مخالفة إشغال طريق، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.