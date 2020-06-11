موريتانيا تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1439.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الخميس، أشار مدير الصحة إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 74.

ولفت إلى تسجيل 108 حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 250.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.