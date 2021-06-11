قال اللواء أركان حرب خالد بيومى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، إن لقاءات شهرية تعقد مع شيوخ قبائل سيناء لبحث مطالبهم وتلبيتها فورًا، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر معهم.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «درع الوطن» على شاشة «ten»، مساء الجمعة، أن توجيهات القيادة السياسية تتضمن ضرورة الاهتمام بأهالي سيناء، مشيرًا إلى اللقاءات الدولية التي تعقد تشهد مناقشات حول كافة القضايا، كما يتم بحث المطالب والمقترحات التي يقدمونها.



وأشار إلى أن قيادة شرق القناة لديها من القدرات ما يمكنها من تنفيذ مطالب شيوخ القبائل بشكل فوري، موضحًا أن بعض المطالب تتطلب تنسيقًا مع جهات أخرى مثل محافظتي شمال وجنوب سيناء أو وزاارات معنية، فيتم إجراء التنسيق اللازم.



وأكد أن سيناء تنعم حاليًّا بالكثير من الاستقرار الأمني سواء في مناطق الشمال أو الوسط، مشددًا على استمرار جهود القوات المسلحة هناك من أجل تحقيق الاستقرار الكامل على الأرض.



وحرص «بيومي»، على توجيه رسالة لزملائه الضباط الذين وصفهم بـ«الأبطال العظماء»، قائلًا: «لا تجعل الهدف يغيب عنك أبدًا»، مؤكدًا استعداد القوات المتواجدة في سيناء للتضحية بأرواحهم فداء للوطن لتحقيق هدف القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره بشكل كامل.



وتابع: «أخذنا عهدًا على أنفسنا بأننا لن نغادر سيناء إلا وهي طاهرة بشكل كامل وتشهد تنمية شاملة لصالح الأهالي ولصالح الوطن».





