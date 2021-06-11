قال محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي في 2016 عمل على معاجلة الاختلال في السياسة النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري كان يعاني الكثير من المشكلات في ظل الاعتماد على سياسات غير متوازنة، خلاف وجود أسعار متعددة للصرف.

وتابع «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحرير سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وتقليص الدعم، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن نجاح الإصلاح الاقتصاد قد لا يستمر، إذا لم يتبعه برنامج للإصلاح الهيكلي بهدف ترسيخ مكاسب الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق إمكانيات الاقتصادي لكي تكون التنمية الاقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى أن مدة برنامج الإصلاح الهيكلي 3 سنوات.