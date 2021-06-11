طرح الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي see في أغسطس المقبل

كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الأمريكي الشهير "See"، موعد طرح الجزء الثاني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.



ونشرت الشركة المنتجة تريلر الجزء الثاني الذي يشهد معركة ملحمية بين الأخوين بابا ڤوس وإدو ڤوس، موضحة أنه سيعرض في 27 من شهر أغسطس المقبل عبر شبكة + Apple TV".



يروي المسلسل قصة خيالية تحدث في المستقبل البعيد، حيث يهاجم ڤيروس غريب سكان الأرض، ليفقد الجنس البشري حاسة البصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل، والبناء والصيد، والبقاء على قيد الحياة، إلى أن يولد توأمين لم يصابا بالعمى، ويحاول والدهما الحفاظ عليها قدر استطاعته.



ويقوم ببطولته كل من جايسون موموا، ألفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، آرشي ماداكابي، كريستيان سلون، تأليف ستيڤن نايت، وإخراج فرانسيس لورانس.