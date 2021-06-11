«الفئة الأولى» شرط هاشم لتجديد عقده مع الإسماعيلي

طلب محمد هاشم مدافع النادي الإسماعيلي، المساواة بزملائه الذين يحصلون علي الفئة الأولى مقابل تجديد عقده الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولذلك يحق له الانتقال لأي فريق خاصة أنه يمتلك 3 عروض من أندية محلية.

ويسعى مسؤولو النادي الإسماعيلي خلال هذا الفترة لتجديد عقد محمد هاشم، بالإضافة إلى ثنائي فريق الكرة الأول شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف، حيث ينتهي عقد الأول في الموسم المقبل ولذلك يمكنه التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، بينما عقد التونسي فخر الدين ينتهي هذا الموسم ويحق للنادي التجديد له في حال رغب إيهاب جلال المدير الفني للفريق في ذلك.

في نفس السياق، صرف الدراويش النظر عن تجديد عقد اللاعب الأنجولي آري بابل، بينما يسعي الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة، رغم صعوبة لحاقه بها بعد الإصابة بكدمة في الركبة في مواجهة فريق أسوان، التي انتهت بفوز الدروايش بثلاثية مقابل هدفين.